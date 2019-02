Migros: Mars-Produkte ausgelistet

Die Schweizer Migros will die von Mars Schweiz geforderten höheren Preise nicht akzeptieren und hat daher einen Bestellstopp für Mars-Produkte beschlossen. Die Erhöhungen seinen ungerechtfertigt und nicht wettbewerbsfähig, heißt es in einer Pressemeldung. Migros spricht von Preisanpassungen in Höhe von 12,7 Prozent.