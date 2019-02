Otto Gourmet: Frischfisch online

Anzeige

Das Angebot variiert je nach Saison. MSC-zertifizierte Fischereibetriebe werden bevorzugt. Die regionalen Fischer aus dem Skagerrak Meer landen ihre Fänge an und die Fische werden laut Unternehmen von Hand gesäubert, ausgenommen und je nach Produkt filetiert. Spätestens am Folgetag geht die Ware direkt zum Kunden in Deutschland. Dadurch sei der Fisch maximal zwei bis drei Tage alt, wenn er beim Kunden ankomme. Üblicherweise sei der Fisch im Handel bis zu 10 Tagen alt. Die Otto-Gourmet-Kunden, mehr als 1.000 Köche sowie 70.000 Privatkunden, bekommen den Fisch auf crushed-ice in einer speziellen Kühlbox geliefert. Durch die Ausschaltung von Export- und Großhandelsstrukturen werde ein gutes Preis- Leistungs- Verhältnis geboten werden.