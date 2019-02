Die Bio Company in Berlin erzielte 2018 einen Umsatz von 173 Millionen Euro. Gegenüber dem Vorjahr ist das ein Plus 10,2 Prozent (Vorjahr: 254 Millionen Euro). Damit liegt der Bio-Filialist deutlich über dem Branchendurchschnitt. Laut Bundesverband Naturkost Naturwaren (BNN) verzeichnete der bundesweite Naturkostfachhandel in 2018 insgesamt ein Wachstum von 5,2 Prozent.

Die Bio Company bleibt Marktführer in Berlin Von den insgesamt 126 Bio-Supermärkten in der Metropolregion Berlin-Brandenburg besetzt die Bio Company 50 Standorte. Im bundesweiten Ranking der Bio-Supermärkte belegt man Platz 3. Insgesamt hat das Unternehmen 56 Filialen. In diesem Jahr sind drei weitere Neueröffnungen geplant, davon zwei in Berlin und eine in Dresden. Darüber hinaus werden sechs Märkte modernisiert.