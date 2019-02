Mars Petcare: Neuer Field Sales Directors

Mars Petcare erweitert mit Martin Kuiper sein Sales Führungsteam in Deutschland. Zum 15. März 2019 übernimmt Kuiper die Position des Field Sales Directors am Standort Verden.

Der 48-Jährige bringt langjährige Erfahrung in verschiedenen Führungsfunktionen im Vertrieb für namhafte Hersteller von Markenartikeln mit. 17 Jahre war Martin Kuiper als Leiter Trade Marketing, Business Development Manager und Field Sales Director für die Bacaradi GmbH tätig, bevor er als Sales Director für die Marke American Spirit in die Tabakbranche wechselte. Zuletzt verantwortete er als Nationaler Verkaufsleiter den LEH-Außendienst im Markengeschäft der Homann Feinkost GmbH. Martin Kuiper wird bei Mars Petcare Mitglied des Vertriebs-Führungsteams und berichtet an Sales Director Dr. Gordon.