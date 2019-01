Metro:Umsatz steigt – außer bei Real

17.01.2019 Lebensmittel Praxis

Die Metro AG hat im 1. Quartal des Geschäftsjahres 2018/19 nach vorläufigen und nicht testierten Zahlen den flächenbereinigten Konzernumsatz um 2,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesteigert. Bei Real ging der flächenbereinigte Umsatz im 1. Quartal des Geschäftsjahres 2018/19 leicht um 0,5 Prozent zurück.

Anzeige

„Metro erzielte im 1. Quartal die beste flächenbereinigte Umsatzentwicklung seit sechs Quartalen, zu der nahezu alle Segmente positiv beitrugen. In Russland zeigten die eingeleiteten Maßnahmen Wirkung und der flächenbereinigte Umsatz war nur noch leicht rückläufig. Wir bestätigen die Prognose für das Geschäftsjahr 2018/19“, sagt Olaf Koch, Vorstandsvorsitzender der Metro AG. Der Gesamtumsatz der Metro AG liegt im 1. Quartal 2018/19 bei 8,0 Milliarden Euro. Der Rückgang beim berichteten Umsatz um 0,6 Prozent ist auf negative Wechselkursentwicklungen in Russland und Osteuropa zurückzuführen. In lokaler Währung legte der Gesamtumsatz hingegen um 2,1 Prozent zu.

Bei Real ging der flächenbereinigte Umsatz im 1. Quartal des Geschäftsjahres 2018/19 leicht um 0,5 Prozent zurück. Der berichtete Umsatz lag auch bedingt durch zwei vorübergehende Marktschließungen mit Minus 1,5 Prozent leicht unter Vorjahr. Zum 31. Dezember 2018 umfasst das Standortnetz 279 Standorte, zwei Standorte weniger als zum Vorjahresstichtag. Im 1. Quartal 2018/19 wurden weder Standorte eröffnet noch geschlossen.