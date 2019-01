Bewerbungsunterlagen online Käse-Star 2019

17.01.2019 Lebensmittel Praxis

Der Käse-Star 2019 startet in Ausgabe 2/19 der Lebensmittel Praxis. Hier treffen die Besten aufeinander: Beim Branchenwettbewerb der hervorragenden Käse-Bedienungstheken werden die Mitarbeiter zum Star. Die Bewerbungsunterlagen stehen ab sofort online.

Anzeige

Was eine besonders gute Theke ausmacht? In erster Linie das Personal, das dahinter steht. Wenn Sie ein tolles Team führen, das Tag für Tag eine tolle Präsentation zaubert und den Kunden gut berät, dann machen Sie mit! Die Lebensmittel Praxis sucht die besten Bedienungstheken in Deutschland. Eine Expertenjury beurteilt Ihre Einsendungen und entscheidet, wer dieses Jahr zu den Preisträgern gehört. Die Bewerbungsunterlagen finden Sie hier. Einsendeschluss ist der 29. März 2019.