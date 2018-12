Weihnachten und Jahreswechsel:Frohes Fest!

21.12.2018 Lebensmittel Praxis

Liebe Leser,

während im Lebensmittelhandel zurzeit jeder Tag am besten 48 Stunden hätte, wird es bei uns im Verlag allmählich ruhiger. Die Kerzen am Adventskranz sind allmählich abgebrannt, wir gehen in die Weihnachtspause. Der nächste Newsletter LPCompact erscheint am 7. Januar 2019.

Anzeige

Alle Mitarbeiter der Lebensmittel Praxis wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein friedvolles Weihnachtsfest, einen guten Rutsch und einen guten Start ins Jahr 2019!

Damit auch im Handel schon heute ein wenig besinnliche Stimmung aufkommt, verabschieden wir uns mit ein paar Zeilen von Joseph von Eichendorff:

Markt und Straßen stehn verlassen,

Still erleuchtet jedes Haus,

Sinnend geh’ ich durch die Gassen,

Alles sieht so festlich aus…