14.12.2018 Lebensmittel Praxis

Die Familienbäckerei H. von Allwörden GmbH, Mölln, und Edeka Nord kooperieren beim Angebot von Backwaren. Edeka Nord bringt seine Backwarensparte in die Bäckerei von Allwörden ein. Die Kunden an den Dallmeyers Backhus Standorten bei Edeka Nord profitieren von einem erweiterten Sortiment und dem Handwerk der Bäckerei von Allwörden.

Bäckerei Allwörden und Edeka Nord besiegeln Kooperation

Mit der Kooperation will sich Edeka Nord zukunftsorientiert im Backwarensegment aufstellen und von dem modernen Vertriebsnetz, den neuwertigen Produktionsmöglichkeiten und vor allem von der Backwarenkompetenz der Allwörden-Gruppe profitieren. Zukünftig können die selbstständigen Edeka-Kaufleute im Absatzgebiet von Edeka Nord direkt auf die Produkte der Allwörden-Gruppe zugreifen. Dafür geht Edeka Nord eine Minderheitsbeteiligung an der Bäckerei von Allwörden ein. Die beiden Produktionsstandorte in Mölln und Rellingen garantieren eine reibungslose Belieferung von Backwaren und Convenience-Produkten an alle Standorte in Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern sowie Teile Niedersachsens und Brandenburgs.