Spanien:Lidl legt weiter zu

02.10.2018 Lebensmittel Praxis

Zusammen mit Mercadona führt Lidl das Wachstum im spanischen Markt weiter an. Mercadona hat das höchste Marktanteilswachstum, während Lidl den Spitzenplatz bei der Kundengewinnung anführt.

Bei 1,1 Prozent mehr Marktanteil ist Mercadona nahe an 25 Prozent des Marktes. Lidl wächst auch weiter mit Frische-Produkten, zudem führt der Discounter die neusten Gesundheitstrends an, wie beispielsweise Bio-Produkte, berichtet Kantar World Panel. Damit wird er in Spanien zu dem Discounter mit der höchsten Kundenzahl. Der Lidl Marktanteil wuchs um einen halben Prozentpunkt auf 4,8 Prozent. Von Januar bis August 2018 stieg der Umsatz im spanischen Lebensmittelmarkt um knapp 1 Prozent, so die neusten Daten (Grocery Market Share) von Kantar Worldpanel.

Die neusten „FMCG Trends for 2018“ zeigen, dass der Markt bezüglich des Absatzes allerdings 1,5 Prozent abgenommen hat, was bedeutet, die Verbraucher haben 2,4 Prozent mehr für ihre Einkäufe gezahlt. Berichten zufolge sind die Haushalte eher bereit, mehr für Produkte mit Mehrwert zu bezahlen.