Amazon:3.000 kassiererlose Supermärkte geplant

20.09.2018 Lebensmittel Praxis

US-Händler Amazon will bis zum Jahr 2021 rund 3.000 Amazon-Go-Läden ohne Kassierer eröffnen, berichtete die Deutsche Presse Agentur unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Bloomberg.

Bloomberg bezieht sich auf Insider-Informationen, die eine Amazon-Sprecherin auf Anfrage nicht kommentieren wollte.

Amazon hatte bereits 2016 nahe seines Hauptsitzes in Seattle seinen ersten Convenience-Shop ohne Kassierer eröffnet. Es folgten zwei weitere in Seattle und eine Filiale in Chicago.