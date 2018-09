Niederlande:Fünftes Picnic Distributionszentrum geht an den Start

13.09.2018 Lebensmittel Praxis

Der Food-Online-Händler Picnic eröffnet in den Niederlanden Mitte Oktober ein neues Distribitionszentrum. Es ist das fünfte Auslieferungslager diesmal im Bereich der Rheinmündung bei Rotterdam. Von dort aus soll der Großraum beliefert werden.

Zurzeit betreibt Picnic Distributionszentren in Utrecht, Eindhoven, Nijkerk und Diemen. Der neue Standort wird dann der größte sein unter den bestehenden Lagern und sei, so der Händler, für Picnic ideal. Derzeit werden die Gebäude noch umgebaut, teilt das Unternehmen mit. Es werde eine sehr moderne Kombination aus Kühlung und Frischhaltemöglichkeiten eingebaut. Mitte Oktober soll das Zentrum einsatzbereit sein. Schon jetzt beliefere man Kunden in der Rheinmündungsregion, in Rotterdam, Schiedam und Vlaardingen von den anderen Lagern aus.