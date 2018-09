Regional-Star 2019:Bewerben Sie sich jetzt!

22.08.2018 Lebensmittel Praxis

Erneut suchen LP und Internationale Grüne Woche Berlin (IGW) die überzeugendsten nachhaltigen Regional-Konzepte aus Handel, Industrie und Landwirtschaft. Bewerben Sie sich jetzt!

Heimische Produkte stehen für Emotionen, Frische, Förderung der lokalen Wirtschaft, kürzere Lieferwege und nachvollziehbare Herkunft. Für Lebensmittelhändler ist das Sortiment zu einem wichtigen Profilierungsinstrument geworden, in das sie viel Zeit und Mühe investieren.

Schon jetzt gibt es beeindruckende Regional-Konzepte, die zeigen, wie die Zusammenarbeit mit Lieferanten aus der Nachbarschaft erfolgreich funktionieren und dem Verbraucher die Herkunft der Waren transparent und glaubwürdig vermittelt werden können.

Genau solche Beispiele zeichnen Lebensmittel Praxis und Internationale Grüne Woche im Rahmen des Branchenwettbewerbs „Regional-Star ’19“ aus. Gesucht werden die überzeugendsten Konzepte, die unter nachhaltigen Aspekten (ökonomisch erfolgreich, ökologisch sinnvoll und sozial verantwortlich) die Vermarktung regionaler Produkte voranbringen – und der Branche als Inspirationsquellen dienen können.

Bis 5. Oktober 2018 können sich Lebensmittelhandel, -produzenten und Marketingorganisationen mit nachhaltigen Regional-Konzepten in vier Kategorien (Kooperation, Innovation, Präsentation, Organisation) um den Branchenpreis bewerben.

Die drei überzeugendsten Konzepte pro Kategorie werden in der LP vorgestellt und am 22. Januar 2019 im Rahmen der Internationalen Grünen Woche in Berlin geehrt. Am Morgen vor der Preisverleihung befragt die Expertenjury die Top-Kandidaten noch einmal und fällt ihr finales Urteil. Seien Sie dabei und bewerben Sie sich jetzt mit Ihrem Konzept!

Die Bewerbungsunterlagen stehen hier zum Download bereit.

Fragen zum Bewerbungsprozedere beantwortet Bettina Röttig, Redaktion Lebensmittel Praxis (Tel.: 02631/ 879–131; E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! ).