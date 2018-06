Rewe Group:Neue Aufsichtsratsmitglieder

25.06.2018 Lebensmittel Praxis

Die Arbeitnehmer hatten ihre Vertreter für die Aufsichtsräte des Unternehmens zuvor bereits in Wahlen im Februar und Juni 2018 bestimmt. Als Vorsitzender der Aufsichtsräte von Rewe-Zentralfinanz eG und -Zentral AG wurde Kaufmann Erich Stockhausen in seinen Ämtern bestätigt. Zum Stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden der Zentralfinanz eG wurde der Gesamtbetriebsratsvorsitzender der Gruppe, Helmut Göttmann, gewählt; zur Stellvertretenden Vorsitzenden der Rewe Zentral AG, Angelika Winter, Stellvertretende Vorsitzende des Betriebsrats der Rewe Region West.

Aus den Aufsichtsgremien schied unter anderem Bruno Naumann aus. Der 65jährige Kaufmann mit sechs Märkten in Hessen und bisherige Aufsichtsratsvorsitzende der Rewe Handels eG Hungen war seit 2004 Mitglied der Rewe Group Aufsichtsräte. Das Kölner Handels- und Touristikunternehmen hat im Rahmen seiner Jahreshaupt- und Generalversammlung am Wochenende die Aufsichtsgremien neu besetzt. Auf Seiten der Anteilseigner wurden Sven Schäfer, Kaufmann und Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Rewe Handels eG Hungen, René Schneider, Kaufmann und Aufsichtsratsvorsitzender der Rewe Nord-Ost eG, und Christoph Steverding, Kaufmann und Aufsichtsratsmitglied der Rewe Dortmund Großhandel eG neu in die Aufsichtsräte der Rewe Group gewählt.