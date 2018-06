House of Fraser Finanzielle Probleme

08.06.2018 Lebensmittel Praxis

Die britische Warenhauskrise hat offenbar ein nächstes Opfer: House of Fraser, 1849 gegründet, mit Vorzeige-Filiale auf der Londoner Oxford Street, will 31 Geschäfte schließen. 6.000 Arbeitsplätze seien gefährdet, meldet das Handelsblatt.

Noch vor drei Jahren investierten die Briten mit houseoffraser.com in ein neues Format, das Warenhaus 3.0, in dem keine Waren im Regal und keine Kassen zu sehen waren, sondern nur Laptops und interaktive Bildschirme. ‚Buy and Collect‘ hieß die Devise für über 1.000 online verfügbare Marken des Luxus-Kaufhauses. Jetzt wird von ‚unhaltbarer Kostenbasis‘ gesprochen, gerade in den Toplagen mit extrem hohen Mieten. Das Unternehmen hat 56 Filialen in Großbritannien und Irland sowie zwei internationale Geschäfte (Abu Dhabi und Nanjing).

Auch Konkurrent Marks & Spencer hat angekündigt, Länden schließen zu wollen. Erst 2016 war die Kette BHS vom Markt verschwunden.

In Deutschland dagegen hat Karstadt offenbar seine Krise überwunden und erstmals seit rund 30 Jahren den Grundstein für ein neues Kaufhaus gelegt. Die neue Filiale im Berliner Tegel-Center mit rund 9.000 Quadratmetern Verkaufsfläche auf vier Etagen soll im kommenden Jahr aufmachen, wie das Unternehmen mitteilte. Bereits im Oktober will Karstadt als Nachmieter von Kaufhof in die Gropius-Passagen in Berlin-Neukölln ziehen. Für beiden Filialen sei ein ‚vernetzter Marktplatz‘ geplant, erklärte Karstadt-Vorstandschef Stephan Fanderl. Die beiden neuen Warenhäuser werden die Nummer acht und neun in der Bundeshauptstadt sein. Deutschlandweit betreibt Karstadt mit 19 000 Mitarbeitern derzeit 79 Filialen.