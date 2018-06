Rewe International:Kooperation mit Shell in Österreich

06.06.2018 Lebensmittel Praxis

Die Shell Austria GmbH und die für das Großhandelsgeschäft verantwortliche ADEG AG als Teil der REWE International AG haben eine Kooperationsvereinbarung für das Shopgeschäft an Tankstellen geschlossen. An 47 Shell Tankstellen in ganz Österreich soll das neue, gemeinsam entwickelte Shopkonzept „BILLA Unterwegs“ bis Ende 2018 ausgerollt werden. Die Tankstellen mit „BILLA Unterwegs“ Shops werden vorwiegend in städtischen Gebieten und an Hauptverkehrsrouten gelegen sein. Die Umstellung erfolgt im Herbst.

Anzeige

Produkte bester Qualität und frische Lebensmittel sollen die ganze Woche – in den meisten Shops rund um die Uhr – zu „attraktiven Preisen“ angeboten werden, teilen die Unternehmen mit. Das Warenangebot umfasst sowohl Produkte für den sofortigen Verzehr als auch für zu Hause. Ein strukturiertes Shop-Design soll für schnelle Orientierung und damit einen zügigen Einkauf sorgen. Außer Produkten der Marke „BILLA Unterwegs“ stehen dem Kunden frisches Gebäck der Marke „deli by Shell“, frisch zubereitete Snacks sowie diverse Kaffeespezialitäten zur Verfügung. Auch die österreichischen Rewe Eigen- und Exklusivmarken (‚clever‘, ‚Chef Menü‘, ‚Simply Good‘, ‚Da komm‘ ich her!‘, sowie die ‚BILLA‘, ‚BILLA Freshy‘ und ‚BILLA mach mal Pause‘) sind im Sortiment der neuen Shops zu finden.