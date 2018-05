Aldi Nord:Gute Zahlen in den Niederlanden

24.05.2018 Lebensmittel Praxis

Zum ersten Mal seit Jahren wächst der Umsatz bei Aldi Nord in den Niederlanden wieder stärker als der Gesamtmarkt. Das sei ein Ergebnis des Modernisierungs-Projekt mit dem Namen Aniko, das nun Früchte zu zeigen beginnt. Darauf deuten interne Zahlen des Discounters, denen Untersuchungen des Marktforschers Nielsen zu Grunde liegen, wie das Fachblatt Distrifood berichte.

Dannach wuchs der Umsatz bis zu Beginn des Monats Mai bei dem Discounter in den Niederlanden um 4,2 Prozent. Der Gesamtmarkt verzeichnete nur ein Plus von 2,6 Prozent. Ursache des Erfolgs könnte das Aldi Nord Instore Konzept sein. Im Jahr 2016 wurden drei Läden in den Niederlanden nach diesem Konzept umgebaut. Im vergangenen Jahr waren es dann 27. In den modernisierten Standorten setzt der Händler auf mehr Frische und Bequemlichkeit. Außerdem wurde der Ladenbau aktualisiert. In diesem Jahr steht der Umbau von weiteren 50 Standorten an. Der Marktanteil des Discounters variierte zwischen 2007 und 2017 in Holland bei 8,9 Prozent bis zu 6,7 Prozent. Dennoch ist die Entwicklung von Lidl im Nachbarland zurzeit noch besser. Der Händler legt bis Anfang Mai beim Umsatz um rund 7 Prozent zu.