Ocado:ICA-Gruppe verbündet sich mit britischen Online-Food-Händler

02.05.2018 Lebensmittel Praxis

Die Einzelhandels-Gruppe ICA geht zusammen mit ihrer Tochtergesellschaft ICA Schweden eine Kooperation mit dem britischen E-Commerce-Händler Ocado ein. Inhalt der Vereinbarung ist die Nutzung die E-Commerce-Plattform und Technologie von Ocado. Die ICA werde zudem ihre Geschäftsaktivitäten in ein automatisiertes Stockholmer Lager mit Robotern und Last-Mile-Routing-Systemen verlagern.

Die Vereinbarung schaffe günstige Bedingungen, um das Online-Angebot von ICA in Schweden für die Kunden zu verbessern und die Effizienz des E-Commerce für Lebensmittel und anschließende auch für andere Produktbereiche zu verbessern, meint man bei ICA. In den Jahren bis 2022 will ICA Schweden rund 600 Millionen Schwedische Kronen, etwa 56,5 Millionen Euro, in eine vollautomatisierte E-Commerce-Lösung investieren, darunter die speziell für Lebensmittelprodukte entwickelte Technologie- und E-Commerce-Plattform des britischen Online-Händlers. 2018 werde davon bereits rund ein Drittel investiert.

Das Versprechen von Ocado, das E-Food-Geschäft profitabel zu betreiben, findet angesichts der Bedrohung durch Amazon Anklang bei vielen Lebensmittel-Einzelhändlern.