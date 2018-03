Edeka Zurheide:Neueröffnung in Düsseldorf

22.03.2018 Lebensmittel Praxis

Edeka-Händler Heinz Zurheide eröffnet am 22. März 2018 im Düsseldorfer Crown-Komplex an der Berliner Allee seinen siebten Supermarkt. Etwa 65.000 Produkte sollen auf rund 10.000 Quadratmetern angeboten werden, teilt die Deutsche-Presseagentur mit. Fast 20 Millionen Euro habe der Unternehmer demnach gemeinsam mit seinen beiden Söhnen in den neuen Markt investiert.

Der neue Flagship-Store soll mit exklusiven Gourmet-Events und qualitativ- hochwertigen regionalen und ausgewählten Feinkostprodukten punkten, heißt es weiter. Neben einem Gourmet-Restaurant und einer „Premium Beef Bar“ sollen eine Schinken- und Mozzarellabar sowie ein vegetarisches Büffet-Restaurant und eine Pâtisserie und Kaffeelounge Kunden in den Markt ziehen. Ein weiteres Highlight soll demnach eine Champagner Club Bar sein, an der exklusive Champagner ausgeschenkt und passendes Finger-Foodpairing angeboten werden.

Zeitgleich mit der Eröffnung soll die neue Zurheide Feine Kost Unternehmenswebseite gelauncht werden. Die neue Webseite ist unter www.zurheide-feine-kost.de abrufbar.

Mit der Eröffnung vollziehe Heinz Zurheide den Generationenwechsel und übergebe die neue Handelsgastronomie an seine beiden Söhne Marco und Rüdiger Zurheide.