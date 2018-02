In eigener Sache:Lebensmittel Praxis bietet neuen Online-Service

In eigener Sache

26.02.2018 Lebensmittel Praxis

Die Fachzeitschrift Lebensmittel Praxis erweitert ihr Online-Angebot um einen neuen Service: LP-Profile.de bietet allen Fach- und Führungskräften aus Lebensmittelhandel und –industrie die Möglichkeit, ihre Profildaten samt Portraitfoto und Verknüpfungen zu sozialen Netzwerken kostenlos online zu veröffentlichen und aktuell zu halten. Die Mitglieder der Plattform können dadurch einfach Branchen-Kontakte finden und knüpfen.

Das Netzwerk will Transparenz schaffen und bietet seinen Mitgliedern darüber hinaus Vorteile wie einen um 10 Prozent vergünstigten Abonnement-Preis für das Magazin.

Die Registrierung und der Foto-Upload funktionieren schnell und intuitiv – sowohl online als auch mobile – und jeder Nutzer kann entscheiden, ob sein Profil öffentlich oder nur für Mitglieder sichtbar ist. Zu den Personen, über die bereits auf lebensmittelpraxis.de berichtet wurde, werden automatisch die entsprechenden redaktionellen Beiträge auf der Profilseite angeteasert und verlinkt.

Nicht nur die Mitgliederzahl sondern auch die Funktionalität der Plattform will der LPV Verlag schnell ausbauen. Den Besuchern bzw. Mitgliedern soll es so einfach wie möglich gemacht werden, gefunden zu werden und mit anderen in Kontakt zu treten.