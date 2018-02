23.02.2018 Lebensmittel Praxis

Nur noch eine Woche, dann sollte Ihre Bewerbung zum Käsestar 2018 bei uns in der Redaktion vorliegen. Also, nichts wie ran an die Unterlagen!

Anzeige

Machen Sie Fotos und bingen Sie die Unterlagen auf den Weg nach Neuwied. Hier finden Sie noch einmal den Bewerbungsbogen. Und denken Sie daran: nur, wer mitmacht, kann auch gewinnen.