Aldi Süd :Mehrweg-Becher für Aldi-Automaten

25.01.2018 Lebensmittel Praxis

Ab dem 1. Februar 2018 bietet Aldi-Süd-Mehrwegbecher aus Bambus an. Jeder Kunde, der diesen oder jeden anderen Mehrwegbecher nutzt, bekommt am Heißgetränkeautomaten in der Filiale bis zu 20 Prozent mehr in die Tasse, wie das Unternehmen in seinen Handzetteln ankündigt.

Anzeige

Ausgenommen von dieser Aktion sind laut Aldi Süd Espressogetränke. Die Bambus-Mehrwegbecher bestehen demnach aus überwiegend nachwachsenden Rohstoffen und fassen 480-ml-Inhalt. Sie sind für 1,99 Euro in den Filialen von Aldi-Süd erhältlich, die Becher sind spülmaschinengeeignet.

Der Kaffee ist nach Angaben des Discounters Fairtrade zertifiziert.