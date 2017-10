Fipronil:Das Insektizid im Kreislauf

Ausgabe 16 vom 05. September 2017

Genussspitze besetzen

Neun Märkte in insgesamt drei Kategorien haben es in die finale Runde unseres Wettbewerbs Tiefkühl-Star 2017 geschafft. Wer am Abend des 9. Oktober im Rahmen der Anuga den begehrten Pokal erhält, das entscheidet die Jury erst ein paar Stunden zuvor.