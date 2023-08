Tolle Fischtheken in Supermärkten gibt es nicht nur im Norden, wo die Chancen auf fangfrischen Fisch am höchsten sind, sondern auch in Deutschlands Mitte, im Osten, im Süden und im Westen. Sie sind in jeder Region und jeder Vertriebsschiene des Lebensmitteleinzelhandels zu finden. Aber wo gibt es die besten Fischtheken des Landes?

Die Lebensmittel Praxis will es wieder wissen und ist schon gespannt, wie Sie Ihre Kunden überzeugen – mit Ladenbau und Atmosphäre, mit einem stimmigen Sortiment, mit ansprechender Warenpräsentation, mit tollen Angeboten oder besonders kompetenten und freundlichen Mitarbeitern.

Verraten Sie es uns, und bewerben Sie sich für die „Fischtheke des Jahres 2023“. Der Wettbewerb läuft in zwei Etappen ab: In der ersten Phase steht die Bewerbung mit anschließender Auswertung an, in der zweiten gibt es einen anonymen Testbesuch zum Abgleich von Soll (Bewerbung) und Ist (Einkauf). Beide Ergebnisse führen dann zum Gesamtergebnis.

Um sich zu bewerben, müssen Sie nur den folgenden Fragebogen für die besten Fischtheken im Lebensmittelhandel ausfüllen: Formular anklicken, ausfüllen und 3 bis 5 Bilder hochladen – das war‘s schon. Wir sind gespannt auf Ihre Ideen und freuen uns auf Ihre Bewerbung.

ZUM BEWERBUNGSFORMULAR

Bewerbungsschluss ist der 22. September. Viel Glück!