Hygiene im LEH: So schützen Sie Kunden und Mitarbeiter

Abstandsregeln einhalten, Glasschutzwände vor den Bedientheken und Kassen, bargeldlose Bezahlung, Griffe der Einkaufswagen desinfizieren – all diese Maßnahmen gelten beim Einkauf für Händler und Verbraucher. Doch auch innovative Desinfektionslösungen mit kontaktloser Bedienbarkeit und Entertainmentfaktor finden immer mehr Verwendung in den Märkten. Was in den USA und Asien fester Bestandteil des öffentlichen Lebens ist, soll auch in Deutschland Normalität werden.

Welche Hygienemaßnahmen Aldi, Rewe, Edeka und Co. in ihren Märkten einsetzen und welche innovativen Desinfektionslösungen dort zu finden sind, erklären wir auf Regalplatz.