Hygiene im LEH: So schützen Sie Kunden und Mitarbeiter

Anzeige

Abstandsregeln einhalten, Spuckschutz vor den Bedientheken und Kassen, bargeldlose Bezahlung, Griffe der Einkaufswagen desinfizieren – all diese Maßnahmen gelten beim Einkauf für Händler und Verbraucher. Doch auch innovative Desinfektionslösungen mit kontaktloser Bedienbarkeit und Entertainmentfaktor gibt es immer mehr in den Supermärkten. Was in den USA und Asien fester Bestandteil des öffentlichen Lebens ist, soll auch in Deutschland Normalität werden.

Hohe Hygienestandards angepasst

Eine LP-Umfrage unter Händlern hat ergeben, dass die ohnehin schon hohen Hygienestandards durch die behördlichen Vorgaben während der Corona-Pandemie angepasst und zum größten Teil auf den Kundenbereich erweitert wurden. Alle befragten Unternehmen verwenden einen Spuckschutz (Plexiglasscheiben) an den Kassen. Kaufland hat ihn zusätzlich vor Leergutautomaten, an den Kundeninformationen und im Eingangsbereich. Die Märkte aller Unternehmen werden auch häufiger gereinigt und desinfiziert, insbesondere die Kartenlesegeräte, Türgriffe und Theken. Rewe und Co sind sich einig: „Der Schutz unserer Mitarbeiter und Kunden hat für uns oberste Priorität.“

Die Mitarbeiter der befragten Unternehmen werden mit Desinfektionsmittel, Einmalhandschuhen und Masken ausgestattet. Aldi Süd stellt ausgewählten Filialen auch Stoffmasken oder Gesichts-Schutzvisiere zur Verfügung, teilt das Unternehmen mit. Rewe Deutschland stattet seine Mitarbeiter auch mit Handcremes aus. Um weiteren möglichen Infektionsgefahren vorzubeugen, lüftet Famila zusätzlich regelmäßig geschlossene Räume.

„Unser größtes Anliegen ist es, unseren Kunden in der aktuellen Zeit ein sicheres Einkaufen zu ermöglichen“, betont Prof. Dr. Horst Lang, Leiter Qualitätssicherung bei Globus. Wenn behördlich vorgegeben, achten die betroffenen Filialen darauf, dass jeder Kunde einen Einkaufswagen nutzt. Um zu hohes Kundenaufkommen im Markt zu vermeiden, werde die Zahl der Einkaufswagen und -körbe limitiert, teilen Rewe und Aldi Nord mit. Letzterer stellt zu deren Nutzung gelegentlich Einmalhandschuhe zur Verfügung und hat an einigen Standorten elektronische Einlasskontrollen. Aldi Süd hat sie bei der Hälfte seiner Filialen, bei der das Kundenaufkommen höher ist.

Desinfektionsmittel wird den Kunden im Handel kostenlos am Eingang und auf den Kundentoiletten zur Verfügung gestellt. Bei Kaufland stehen sie zusätzlich im Bereich der Kundeninformationen.

Alle Unternehmen erinnern ihre Kunden visuell an die Maßnahmen, Kaufland und Rewe setzen auch mit Durchsagen auf akustische Signale. Globus hat in seinen Märkten zusätzlich Sicherheitspersonal positioniert. Darüber hinaus hat das Unternehmen seine Verkaufsflächen umgeräumt, um mehr Platz für Kunden zu schaffen.

Bewusster im Handel Acht geben

Andrej Janzen, Geschäftsführer dreier Edeka Adam-Filialen in Melle und Rödinghausen, spricht aus, was viele denken: „Auch jetzt, wo die Gesamtsituation entspannter ist, nehmen wir Hygiene bewusster wahr als vor der Pandemie.“ Das vermehrte Händewaschen und Desinfizieren sorgt für ein beruhigendes Gefühl. Aus diesem Grund hat er seine Filialen am Leergutautomaten, an der Kasse, an der Bedientheke und vor dem Markt mit Desinfektionsspendern ausgerüstet.

„Den Kunden müssten möglichst berührungslose Spender zur Verfügung gestellt werden“, sagt Marcus Lenz, Vice President Hygiene Solutions bei der Formatec-Gruppe im LP-Interview. Das Unternehmen aus Beckum bietet verschiedene Hygiene- und Desinfektionssysteme für den Lebensmittel Groß- und Einzelhandel, aber auch für die Verpackungsindustrie oder öffentliche Einrichtungen an, darunter auch Spender für kontaktlose Handhygiene.

Desinfektionsspender mit Entertainment

Das Startup myhyguard aus dem hessischen Neu-Isenburg denkt das Thema Hygiene noch ein Stück weiter: Warum nicht den Hygienespender für Information, Entertainment oder Werbung nutzen? Seit April 2020 ist der Desinfektionsterminal auf dem Markt. „Bei der Namensfindung ging es uns darum, dass sich die Begriffe Hygiene und Schutz im Namen wiederspiegeln, aber wir wollten nicht klinisch klingen“, erklärt Geschäftsführer Christoph Fogel im LP-Gespräch.

Das Gerät aus Edelstahl bietet einen Rundum-Schutz für Händler, Mitarbeiter und Verbraucher. Es ist sensorbasiert und dosiert das Desinfektionsmittel kontaktlos. Für den Entertainmentfaktor sorgen Videos und Animationen, die sich über ein integriertes LCD-Display abspielen lassen. „Wenn dort tolle Werbung mit einem Händler-Spot zu sehen ist, erzeugt das Aufmerksamkeit beim Kunden“, erläutert Fogel.

Auch die Platzierung von Logos auf dem Gerät sei möglich. Während das Gerät ohne digitalen Display sehr schnell geliefert werden kann, „wird die Ausführung mit digitalem Display individuell auf Nachfrage gebaut“, sagt Fogel. So war es auch bei dem Gerät für den Edeka-Markt Kipping in Bonn. „Hier haben wir neben dem Gerät auch die Software geliefert und den Inhalt produziert“, berichtet Fogel.

Innovationen schließen Versorgungslücke

Christoph Fogel ist nicht der einzige, der mit neuen innovativen Ideen zur Handdesinfektion in den Markt eintritt: „Es ist ein Mitbewerb. Aktuell ist eine extreme Nachfrage nach Desinfektionslösungen in Deutschland da.“ Weitere Anbieter sind beispielsweise die Formatec-Gruppe aus Beckum, Wessamat aus Karlsruhe und Durable aus Iserlohn. „Nach unseren Berechnungen werden im deutschen LEH pro Verkaufstag insgesamt mehr als 14.000 Liter Desinfektionsmittel benötigt, um die Hygieneauflagen erfüllen zu können“, teilt Christian Böttcher, Sprecher des Bundesverbandes des Deutschen Lebensmittelhandels, auf Nachfrage mit.

Oft handelt es sich bei den Desinfektionsmittelbehältern um Pumpspender. Rewe hat in einzelnen Filialen Desinfektionssäulen platziert. Doch die Lieferketten für die gängigen Eurospender hätten während der Krise vorübergehend nicht funktioniert, weil sie nicht lieferbar waren. In der Hochphase des Lockdowns im März und April war es auch für viele Handelsunternehmen nur sehr schwer möglich, an die benötigten Mengen Desinfektionsmittel zu gelangen.

Das Unternehmen Wessamat aus Kaiserslautern wollte diese Versorgungslücke entsprechend schließen. Als Hersteller von Eisbereitungsmaschinen weiß das Unternehmen, wie wichtig Reinigung, Desinfektion und Hygiene ist und hat zwei neue Desinfektionssäulen entwickelt. Während sich der Desicare Switch einfach mit dem Fuß bedienen lässt, ist der Desicare Motion sensorgesteuert.

Durable aus Iserlohn ist ebenfalls auf den Desinfektionsspenderzug aufgesprungen. Das Unternehmen für Bürobedarf offeriert ab sofort besonders robuste Desinfektionsmittelspender aus Stahlblech und Aluminium, die im Theken- oder Kassenbereich auf dem Boden aufgestellt oder an die Wand gehängt werden. Die Größe des Flaschenfachs lässt sich für Spenderflaschen in unterschiedlichen Größen verstellen. Den Bodenständer gibt es mit oder ohne integrierter Infotafel. Um diese zu gestalten, gibt es kostenlose Vorlagen, die am eigenen Drucker ausgedruckt werden können.