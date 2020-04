Servicebeitrag: So kommen Sie an Masken

Wochenlang wurde über eine bundesweite Maskenpflicht diskutiert. Dann ging alles ganz schnell: Spätestens ab dem kommenden Montag brauchen die Bundesbürger in allen Bundesländern einen Mund-Nase-Schutz, wenn sie einkaufen gehen oder im Geschäft arbeiten. Was Händler dazu wissen müssen.

Eine Ausnahme bei der Maskenpflicht machen Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, dort ist das schützende Accessoire bislang nur im öffentlichen Nahverkehr obligatorisch. Malu Dreyer, Landeschefin von Rheinland-Pfalz, begründet die neue Vorschrift: „Ich schütze dich, du schützt mich.“

Virologen sind sich darüber einig, dass eine einfache Maske nicht vor einer Infektion mit dem Corona-Virus hilft. Aber sie schützt in gewissem Umfang die Menschen in der unmittelbaren Umgebung, falls der Maskenträger ansteckend ist. Professionelle und virologisch wirksame FFP2-Masken (die extrem knapp sind) hingegen bleiben dem Personal in der Krankenpflege und Altenheim vorbehalten.

Wenn ab Montag die Pflicht gilt, müssen Einzelhändler sicherstellen, dass tatsächlich jeder Kunde und jeder Mitarbeiter im Markt einen entsprechenden Schutz über Mund und Nase trägt, notfalls kann das durch einen Schal oder ein Tuch erfolgen. Ansonsten müsste man ihn oder sie nach Hause schicken. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier rechnet mit einem Bedarf von „bis zu 12 Milliarden Masken pro Jahr“, nur bezogen auf den einfachen Gesichtsschutz. Wie bitte kommt man in jedem Monat an eine Milliarde Masken?

Die Profis müssen ran: Klar, dass die Einkaufsabteilungen der großen Handelsunternehmen unter Hochdruck arbeiten, um Masken zu besorgen. Aber Einweg-Masken, die größtenteils in China gefertigt werden, sind weltweit extrem nachgefragt, daher (anders als vor der Pandemie) rar und teuer. Einige Modemarken haben ihr Sortiment umgestellt und produzieren einen waschbaren Mund- und Nase-Schutz: zum Beispiel H&M, Trigema, Eterna, Mey, Rösch oder Armed Angels.

Ärger über den Preis: „Wir haben ausreichend Schutzmaterial eingekauft“, sagt ein großer Edeka-Händler aus dem Münsterland, der nicht namentlich zitiert werden will. Über seine Großhandlung konnte er Schutzmasken für 60 Cent pro Stück besorgen. Wenn man aber erst jetzt Masken kaufen müsse, bezahle man „sündhaft teure Preise“, weiß er. Zum Glück habe er früh genug auch ausreichend Handschuhe geordert.

Gut aufgestellt für die Maskenpflicht sieht sich die Edeka Südbayern, die alle Mitarbeiter mit Mund- und Nasenschutz ausstatten wird. Zusätzlich unterstützt die Regionalgesellschaft ihre selbstständigen Einzelhändler bei der Beschaffung.

Ware in Bio-Qualität: Auch die SuperBioMarkt AG ist gut gerüstet, so Vorstand Albert Hirsch. Alle Mitarbeiter haben bereits Vlies-Masken bekommen. „Zudem werden sie ab Ende der Woche wiederverwendbare Baumwollmasken von uns erhalten, und sie können auch selbstgenähte Masken tragen.“ Hirsch kündigt an, dass ab Mitte Mai sogar ausreichend Stoff-Masken aus Bio-Baumwolle zum Kauf für die Kunden zur Verfügung stehen. Auf Stoffmasken setzen auch andere Händler, wie beispielsweise Rewe Hundertmark.

Vorreiter: Die Stadt Jena hat als erste Stadt in Deutschland die Maskenpflicht (anders als das Bundesland Thüringen) schon seit dem 6. April eingeführt. Kai Haeder, Geschäftsleiter vom Globus in Jena-Isserstedt, konnte deshalb schon Erfahrungen sammeln. „Ein schwieriges Thema, zu dem wir einige Kundenbeschwerden erhalten haben. Viele Kunden möchten keinen Mundschutz tragen.“ Teilweise, so berichtet er, sind diese deshalb sogar woanders als in Jena einkaufen gefahren. Besonders unschön sei, dass oft Menschen ab einem Alter von 60 aufwärts uneinsichtig sind. So uneinsichtig, dass er in den ersten Tagen der Maskenpflicht in einzelnen Fällen Hausverweise aussprechen musste.

Die Mitarbeiter hingegen sehen die Maskenpflicht durchweg positiv. Von den 370 Mitarbeitern im Globus Jena-Isserstedt kommt nur eine einzige Frau nicht damit zurecht, sie ist Asthmatikerin. Der Geschäftsleiter hat das Glück, dass sechs ehemalige Näherinnen in seinem Haus arbeiten. Die haben ruckzuck selbst die Masken fürs Personal genäht.

Selbst nähen heißt das Gebot der Stunde. Oder man hat gute Kontakte zu Menschen, die sich an die Nähmaschine setzen. Rewe Richrath dankt seinen „flinken Helfer-Fingern aus Erftstadt“. So heißt eine Gruppe von Freiwilligen, die unentgeltlich schneidern, wenn sie die Stoffe und das Garn erhalten. Sie haben stapelweise bunte Stoffmasken gefertigt (siehe Foto oben), so kann Richrath jetzt Mitarbeiter und Kunden versorgen.

Wer jetzt noch kurzfristig zur Nähmaschine greifen will, kann sich hier eine gut gemachte Anleitung der Zeitschrift „Einfach Hausgemacht“ anschauen. Hier werden die einzelnen Arbeitsschritte Punkt für Punkt erklärt.

Auch wenn die Nadeln kräftig rattern, der Weg zur Milliarde dürfte noch weit sein. Einen anderen Weg geht der Rewe-Markt Görlitz-Krüger in Berlin, Schlangenbader Straße. Er hat das Angebot eines Berliner Start-ups („We mask“) aufgegriffen und Masken aus Papier fertigen lassen. So viele, dass man damit auch die Kunden ausstatten kann. Der Clou: Die Masken sind bedruckt: „Mit dem Rewe-Logo auf der Front könnt Ihr nie vergessen, wo Ihr gerade einkaufen seid“, muntert das Marktteam seine Kundschaft auf.

Leider unbequem: Doch nicht nur die Beschaffung der Masken sorgt für Probleme, sondern auch der Tragekomfort. Jeder, der sie selbst längere Zeit getragen hat, weiß, wie unbequem sie ist: Entweder sie rutscht, oder der Gummi kneift. Zudem ist sie nach spätestens einer halben Stunde feucht, ein unangenehmes Gefühl. Doch das lässt sich verschmerzen.

Zu wenig Sauerstoff: Bedenklich hingegen ist, dass man die ausgeatmete Luft erneut einatmet, also dem Körper weniger Sauerstoff zur Verfügung steht. Wer Kisten wuchtet oder unter Zeitdruck Regale einräumt, kommt schnell an seine Grenzen – und kippt im schlimmsten Fall um. Das wissen auch die Verantwortlichen von Konsum Dresden: „Bei erhöhtem Arbeitsaufkommen setzen wir in den betreffenden Märkten zusätzliches Personal unterstützend ein. Unsere Mitarbeiter werden aufgefordert, nur dann zur Arbeit zu kommen, wenn sie sich gesund und in der Lage dazu fühlen.“