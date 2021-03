Tiefkühlstar 2021 Jetzt bewerben!

Anzeige

Einfach ein paar Fotos machen und mitsamt Fragebogen – diesen finden Sie als PDF oben im Menü zum Download oder in der LP-Ausgabe 5 – an uns schicken oder mailen. Und wer sich inspirieren lassen will, kann das bei Youtube tun. Dort stehen die LP-Filme zu den Nominierten und Gewinnern des Jahres 2020 bereit. Unter diesem Link haben wir außerdem ein besonderes Highlight für Sie: Rewe Freidank in Gelsenkirchen hatte sich 2020 mit einem eigenen Film beworben und damit einen kreativen Knaller hingelegt. >> Viel Spaß beim Anschauen.

Bei allen Fragen helfen wir gern: Andrea Kurtz (andrea.kurtz@lp-verlag.de, Tel. 0152–22576381) und Carmen Hasbach (carmen.hasbach@lp-verlag.de, Tel. 02631–879129). Die Prämierung findet in diesem Jahr am 11. Oktober statt – während der Gala zum Tiefkühl-Star 2021 während der Anuga in Köln. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!