Fischtheke 2020 Wir suchen die besten Fischtheken

Die positive Nachricht vorweg: Der Branchenwettbewerb Fischtheke 2020 wird auch in diesem Jahr von der Lebensmittel Praxis aus- und damit fortgeschrieben. Etliche Anfragen von Handelszentralen und selbstständigen Händlern im Vorfeld haben uns darin bestärkt, diesen Branchenwettbewerb durchzuführen, allerdings wegen Corona in modifizierter Form. Das heißt, in diesem Jahr wird die Finalveranstaltung in Bremerhaven wegen „pandemischer Bedenken und bestehender Ungewissheit“ ausgesetzt. Aber wir starten und rechnen mit Ihrer Bewerbung.

Denn frischer Fisch ist heute für die meisten Vollsortimenter essenziell für das individuelle Frischeprofil. Die Marktrundgänge in der LP belegen, dass die Fischtheke meist fester Bestandteil bei der Planung neuer Standorte ist. Fisch in Bedienung ist auch eine Herausforderung, bringt unter dem Strich aber viel. An diesem Angebot machen Kunden über die Frische hinaus Aspekte wie Nachhaltigkeit, bewusste Ernährung und Genuss fest, die bei der Wahl der Kaufstätte wachsende Bedeutung haben.

Sie sind überzeugt von Ihrer Fischtheke – von Ihrem Sortiment, der Präsentation und dem engagierten Verkaufsteam? Dann bewerben Sie sich für die Fischtheke 2o2o.

So nehmen Sie teil: Füllen Sie bitte den Fragebogen in Heft 10 aus. Sie können hier herunterladen.

>> Download Bewerbungsbogen Fischtheke 2020

Fotos, möglichst auch Gesamteindrücke von der Abteilung, und Unterlagen schicken Sie wie im Bewerbungsbogen beschrieben an Lebensmittel Praxis, Stichwort Fischtheke 2o2o, Niederbiebererstraße 124 in 56567 Neuwied. Bitte keine Bilder per E-Mail übermitteln! Einsendeschluss ist Montag der 17. August. Und dann tagt die Jury.

Bei Fragen kontaktieren Sie bitte Dieter Druck, Tel. 02631/879-124, E-Mail: dieter.druck@lp-verlag.de.