Treffpunkt für den Außer-Haus-Markt: Und auch viele Lebensmitteleinzelhändler interessieren sich für das Messegeschehen. Bildquelle: Hamburg Messe und Centrum/Alexander Wäckenere

Die Internorga, führende Fachmesse für den Außer-Haus-Markt, hat weitere Details zu ihrem Rahmenprogramm bekanntgegeben. Die Messe findet vom 14. bis 18. März in Hamburg statt und bietet neben der Ausstellung ein umfangreiches Programm mit Vorträgen, Diskussionen und Präsentationen.

Einblicke in aktuelle Branchenthemen

Zu den Programmhighlights zählen die bereits bekannten Bühnen Open Stage und What the Food? sowie die neu eingeführte Deep Dive Area. Besonders hervorzuheben ist das AI Center, in dem Besucher Technologien im Bereich Künstlicher Intelligenz live erleben können.

Auf der Open Stage geben Experten Einblicke in aktuelle Branchenthemen. Zum Beispiel spricht Jochen Pinsker von Circana über Chancen für die Gastronomie im Jahr 2024, während Karin Tischer von Food & more die neuesten Food- und Beverage-Trends vorstellt.

Bühne mit Fokus auf Start-up-Szene

Die Bühne What the Food? richtet den Fokus auf die Start-up-Szene. Hier thematisieren die Veranstalter innovative Konzepte, New Work und Nachhaltigkeit. Ein Panel Talk mit Vertretern verschiedener Gastro-Konzepte verspricht interessante Einblicke in neue Entwicklungen.

In der neuen Deep Dive Area in Halle B5 können Besucher tiefer in Branchenthemen eintauchen. Experten präsentieren praxisnahe Handlungsempfehlungen und Strategien für die Hotel- und Gastrobranche.

Das AI Center, eine Kooperation mit dem Netzwerk AI.Group/Haamburg, bietet eine Plattform für KI-Start-ups. Hier stellen Unternehmen verschiedene Anwendungsmöglichkeiten von Künstlicher Intelligenz in Gastronomie und Hotellerie vor, von automatischen Temperaturkontrollen bis zu interaktiven Speisekarten.

Auch Wettbewerbe gehören zum Programm

Das Programm ergänzen Kongresse wie das Internationale Foodservice-Forum und der Branchentag der Gemeinschaftsgastronomie. Zudem finden Wettbewerbe wie der Deutsche Gastro-Gründerpreis, der Internorga Zukunftspreis und der Next Chef Award statt.

Die Internorga unterstreicht mit diesem vielfältigen Programm ihre Position als wichtige Plattform für Innovationen und Trends im Außer-Haus-Markt. Die Messe bietet Fachbesuchern die Möglichkeit, sich über aktuelle Entwicklungen zu informieren und sich mit Experten und Kollegen auszutauschen.