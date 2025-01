Großbritannien

Händler rüsten Filialen mit Technik auf

Einzelhändler in Großbritannien investieren verstärkt in Automatisierung, um steigende Personalkosten zu senken. Fast ein Drittel der Finanzvorstände will auf neue Technologien setzen. Neben elektronischen Preisschildern und Selbstbedienungskassen kommt auch Künstliche Intelligenz zum Einsatz.