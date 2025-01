Der Online-Supermarkt Knuspr reduziert im Januar die Mehrwertsteuer auf pflanzliche Milchalternativen von 19 auf 7 Prozent. Das Unternehmen will damit ein Zeichen für die Gleichbehandlung von pflanzlichen und tierischen Produkten setzen. Mittlerweile findet sich in jedem dritten Warenkorb der Kunden ein veganes Alternativprodukt.

Knuspr bietet vegane Alternativen zur herkömmlichen Milch mit seiner Eigenmarke Yutto an. Bildquelle: Knuspr

Der Online-Supermarkt Knuspr senkt im Januar erneut die Mehrwertsteuer auf pflanzliche Milchalternativen. Die Kunden zahlen dann nur sieben statt 19 Prozent Mehrwertsteuer auf diese Produkte. Das teilte das Unternehmen mit.

Knuspr will Aktion regelmäßig durchführen

Knuspr will mit der Aktion nach eigenen Angaben ein Zeichen für die Gleichbehandlung von pflanzlichen und tierischen Produkten setzen. Während Kuhmilch als Grundnahrungsmittel mit sieben Prozent besteuert wird, gilt für pflanzliche Alternativen der reguläre Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent. Dies verteuert die pflanzlichen Drinks deutlich gegenüber der tierischen Alternative.

„Milchalternativen gehören für Millionen Menschen in Deutschland zur Grundversorgung. Verbraucherinnen und Verbraucher sollten für pflanzliche Milchalternativen nicht mehr zahlen müssen als für Kuhmilch“, so Geschäftsführer Mark Hübner.

Knuspr will die Aktion nach eigenen Angaben so lange regelmäßig durchführen, bis die Mehrwertsteuer auf pflanzliche Milchalternativen gesetzlich gesenkt worden ist.

Ernährungsministerium meldet steigende Nachfrage

Die Nachfrage nach pflanzlichen Produkten steigt laut dem Ernährungsreport 2024 des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Demnach greifen mittlerweile zehn Prozent der Deutschen täglich zu vegetarischen oder veganen Produkten – fünf Prozentpunkte mehr als 2020. Bei Knuspr machen pflanzliche Produkte nach Unternehmensangaben bis zu acht Prozent des monatlichen Nettoumsatzes aus.

Der Online-Supermarkt hat sein Sortiment an veganen Alternativprodukten im Jahr 2024 nach eigenen Angaben um rund 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erweitert. Das Unternehmen bietet mehr als 6.000 pflanzliche Produkte und über 600 spezifisch vegane Alternativen an. Vegane Alternativprodukte befinden sich den Angaben zufolge mittlerweile in rund jedem dritten Warenkorb der Kunden.