Tierwohl DMK stellt auf Haltungsstufe 3 um

Nachhaltigkeit und Tierwohl werden immer wichtiger in der Lebensmittelherstellung – sowohl aus Sicht des Verbrauchers als auch des Gesetzgebers. Die Molkereigenossenschaft DMK bietet zukünftig einen Großteil ihrer Produkte in der Haltungsstufe 3 an.