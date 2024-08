Kaufland startet in Barsinghausen bei Hannover den Einsatz von E-Lkw für die Filialbelieferung. Drei verschiedene Modelle von Renault, Volvo und Daimler Trucks kommen zum Einsatz. Das Unternehmen plant zudem einen Ladepark am Standort.

Kaufland setzt in Barsinghausen bei Hannover künftig E-Lkw für die Filialbelieferung ein. Dies teilte das Unternehmen mit. Drei verschiedene Modelle von Renault, Volvo und Daimler Trucks sollen Filialen im Raum Hannover elektrisch beliefern. Zwei Renault-Modelle sind laut Kaufland bereits im Einsatz, ein Volvo-Lkw soll in Kürze folgen. Ein Mercedes-Modell will das Unternehmen Anfang nächsten Jahres einsetzen.

Kaufland nutzt nach eigenen Angaben auch vollständig elektrische Kühlauflieger. Das Unternehmen plant in Barsinghausen einen Ladepark. Bislang lädt Kaufland die E-Lkw an zwei mobilen Ladeeinheiten am Logistikzentrum. Das Projekt mit dem Titel „Electra“ erfolgt in Zusammenarbeit mehrerer Unternehmen der Schwarz Gruppe. Der Umweltdienstleister PreZero stellt als Spediteur die Fahrer.

„Wir konnten bereits über ein halbes Jahr mit unserem E-Ladepark in Möckmühl Erfahrungen sammeln. Auf dieser Basis machen wir Machbarkeitsanalysen für all unsere Logistik-Standorte, um an weiteren Standorten E-Lkw einzusetzen und die Ladeinfrastruktur aufzubauen. Mit Barsinghausen beliefern wir nun von einem weiteren Standort aus einige unserer Filialen elektrisch und gehen damit den nächsten Schritt bei der nachhaltigen Transformation unserer Transportlogistik“, zitierte Kaufland Pascal Siegmund, Bereichsleiter Transportlogistik International.

Bereits Ende vergangenen Jahres startete Kaufland nach eigenen Angaben am Logistikstandort in Möckmühl ein Projekt mit acht E-Lkw und einem Ladepark mit acht Ladestationen.