Die Schwartauer Werke bestehen seit 125 Jahren und wollen in diesem Jubiläumsjahr um zehn Prozent wachsen. Auch neue Absatzkanäle sind geplant: Konzepte für Drogerien werden entwickelt.

Neue Absatzkanäle Schwartauer Werke wollen auch in Drogerien verkaufen

Bereits seit 125 Jahren sind die Schwartauer Werke am Markt. In ihrem Jubiläumsjahr verfolgt das Unternehmen das ehrgeizige Ziel eines Wachstums um zehn Prozent. Das hat Markus Kohrs-Lichte (Foto), Vorsitzender der Geschäftsführung, gegenüber LP erläutert.

Unter anderem sind neue Absatzkanäle geplant. Es würden zurzeit Konzepte für Drogerien entwickelt, in denen die Produkte neben Lebensmitteleinzelhandel und Discount vertrieben werden sollen. In Sachen Müsliriegel hebt Kohrs-Lichte, der seit Ende 2023 in der Chef-Funktion ist, besonders die kürzlich gelaunchte Corny Protein-Range und die Corny Haferkraft Zero-Range hervor.

Im Bereich der Konfitüren, in dem die Schwartauer Werke Marktführer sind, sollen zuckerfreien und zuckerreduzierten Produkte ebenso ausgebaut werden wie die Samt-Range.

Das Unternehmen will Markus Kohrs-Lichte zufolge weitere Arbeitskräfte einstellen und den Produktionsstandort in Bad Schwartau erweitern. Vor allem die Produktionskapazitäten für die Riegelherstellung sollen in den kommenden Jahren wachsen.

Die Schwartauer Werke produzieren am Standort Bad Schwartau jährlich rund 83 Millionen Gläser Konfitüre und 750 Millionen Müsliriegel sowie rund 19.000 Tonnen Sirupe und Dessertsaucen. Das Unternehmen mit 960 Beschäftigten gehört seit 2002 zum international agierenden Lebensmittelkonzern Hero-Gruppe.