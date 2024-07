Die Nachfrage nach günstigen Alltagsprodukten hält an und treibt das Wachstum des Discounters Action. Das niederländische Unternehmen investiert weiter in neue Filialen.

Der Non-Food-Discounter Action hat seinen Umsatz im ersten Halbjahr 2024 um 20,1 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 6,2 Milliarden Euro gesteigert. Der flächenbereinigte Umsatz legte um 9,0 Prozent zu, das restliche Wachstum ist auf neue Filialen zurückzuführen. Action hat in den letzten sechs Monaten nach eigenen Angaben durchschnittlich 17,3 Millionen Kunden pro Woche in 2.685 Filialen in zwölf europäischen Ländern begrüßt. Das Unternehmen hat in diesem Zeitraum 119 neue Filialen hinzugefügt und ist auf dem Weg, in diesem Jahr 330 neue Filialen zu eröffnen.

Action stärkt sein Geschäft durch Investitionen in sein Eigenmarkensortiment. CEO Hajir Hajji wird mit den Worten zitiert: „Unsere Kunden schätzen die Eigenmarken von Action wegen ihres unschlagbaren Preises und ihrer Qualität sehr. Deshalb investieren wir kontinuierlich in die Qualität und Nachhaltigkeit dieser Produkte.“