Tiefkühl-Star 2021 Kommen Sie zur Abschlussveranstaltung!

Der Wettbewerb zum Tiefkühl-Star 2021 geht in seine letzte Runde. Am 11. Oktober küren die Lebensmittel Praxis und das Deutsche Tiefkühlinstitut (dti) die Sieger - im Rahmen der Anuga in Köln.