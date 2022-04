Jetzt noch anmelden Supermarkt des Jahres 2022

Am Mittwoch, den 4. Mai 2022, startet in der Grand Hall der Zeche Zollverein in Essen der Branchenevent „Supermarkt des Jahres – Menschen und Märkte 2022“. Seien Sie bei der größten Auszeichnung des LEH dabei und erleben Vorträge mit Top-Köpfen aus Politik, Wirtschaft und Handel, die festliche Preisvergabe an die Mitarbeiter sowie den Supermarkt des Jahres 2022 in vier Kategorien.