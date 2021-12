30. Symposium Feines Essen + Trinken Jubiläumsveranstaltung im Sommer mit Unternehmerpreis

Genussvoll, sicher und für alle – das ist das Ziel für das 30. Symposium Feines Essen + Trinken am 28. und 29. Juli 2022 in der Zenith-Halle in München. Zum Jubiläum wird erstmals der Unternehmerpreis der Lebensmittel Praxis verliehen.