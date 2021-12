Die Gold-Zertifizierungen gehen an Rewe Grob in Essen und an Kaufland in Neckarsulm. Mit Silber werden die Rewe-Märkte in Butzbach, in Pegnitz und in Stutensee prämiert. Die Rewe-Märkte in Wetzlar und in Laatzen, Kaufland in Ellwangen sowie der Globus in Gensingen erhalten je eine Zertifizierung in Bronze.

Beim LP-Wettbewerb „Fischtheke des Jahres“ werden die leistungsstärksten Verkaufsstätten und Vermarktungsaktivitäten für Fisch und Meeresfrüchte im deutschen Lebensmitteleinzelhandel prämiert. Die Preisträger werden von einer unabhängigen Jury ermittelt. Grundlage bilden die Bewerbungsunterlagen sowie ein anonymer Praxistest an der Theke.

Ausschlaggebend sind neben der Wirtschaftlichkeit unter anderem die Tiefe und Breite des Fisch- und Meeresfrüchte-Sortiments, die Warenpräsentation, die Sauberkeit der betrieblichen Praxis, die technologische Ausstattung der Abteilungen, Aktivitäten zur Kundenbindung und Verkaufsförderung sowie Fähigkeiten des aktiven Verkaufens.

Mehr über den Wettbewerb und die prämierten Fischtheken lesen Sie in der LP 19/2021.