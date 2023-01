Unter seiner Führung ist das Unternehmen kontinuierlich gewachsen, die Marktanteile im Anzeigengeschäft des Kerntitels Lebensmittel Praxis haben sich nahezu verdoppelt, verdoppelt hat sich auch die verkaufte Auflage der LP.

„Mit einer Top-Mannschaft und erstklassigen, innovationsstarken Produkten steht der Lebensmittel Praxis Verlag heute als weiter wachsender publizistischer Partner für Lebensmittelindustrie und Lebensmittelhandel erfolgreich im Wettbewerb. Jetzt freue ich mich auf neue Herausforderungen“, kommentiert Thorsten Weiland sein Ausscheiden. Ludger Schulze Pals, Geschäftsführer des Landwirtschaftsverlags, sprach Thorsten Weiland seinen besonderen Dank aus für seinen erfolgreichen Einsatz, seine Kreativität und zukunftsgestaltenden Impulse in Deutschland, Österreich (Regal) und Polen (Wiadomosci Handlowe). In Deutschland übergebe Weiland eine weiter wachsende Nummer 2 im Markt, in Österreich den Marktführer und in Polen ein wachsendes Online-Geschäft. Schulze Pals: „Wir sind sehr dankbar für den gemeinsamen Weg und wünschen ihm für die Zukunft herzlich alles Gute.“