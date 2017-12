11. April 2018:Supermarkt des Jahres 2018

23.10.2017 Axel Belz

Der Wettbewerb „Supermarkt des Jahres“ startet wieder – in diesem Jahr mit einem neuen Wahlverfahren. Selbstständige Händler und Filialisten können sich direkt bei uns bewerben – ohne vorgeschaltete Verbraucherbefragung. Machen Sie jetzt mit!

Die Lebensmittel Praxis zeichnet im Jahr 2018 wieder die besten Märkte Deutschlands in vier Kategorien aus. Wenn Sie die Chance auf den begehrten Preis haben wollen, reichen Sie jetzt Ihre Bewerbung ein.

Den Bewerbungsbogen finden Sie hier.

Teilnehmen können alle Super- und Verbrauchermärkte in Deutschland, die vor dem 1. September 2016 eröffnet haben. Bewerbungsschluss ist am 10. Januar 2018.

Die zwölf Nominierten werden ausschließlich von einer hochkarätig besetzten Fachjury ermittelt. Diese Handelsexperten stimmen dann am Tag der Preisverleihung auch darüber ab, welche nominierten Märkte in ihrer jeweiligen Kategorie tatsächlich die Auszeichnung „Supermarkt des Jahres“ erhalten.

Der Kongress „Menschen und Märkte“ in Kooperation mit dem Food-Magazin „Meine Familie & ich“ sowie die Preisverleihung zum „Supermarkt des Jahres“ finden am 11. April 2018 im Kameha Grand Hotel in Bonn statt.

Falls Sie Fragen zum Wettbewerb haben, beantworten wir diese gern. Kontaktieren Sie uns am besten per E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! .