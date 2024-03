Der bedeutende Rohstoff für die Herstellung der Leckereien soll in den letzten Jahren so stark an Wert gewonnen haben, wie seit über 20 Jahren nicht mehr. Laut Angaben des Statistischen Bundesamtes stiegen die Einfuhrpreise für Kakaobohnen und Kakaobohnenbruch im Januar 2024 um 73,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Ebenso waren die Kosten für den Import von Kakaomasse und Kakaobutter in diesem Monat um 49,4 Prozent höher als im Vorjahr.

„Die hohen Preissteigerungen beim Import von Kakao dürften sich auch auf die Erzeugerpreise für hierzulande hergestellte Schokolade auswirken“, erklären die Statistiker. Im Februar 2024 verzeichneten die Erzeugerpreise für Schokolade und andere Lebensmittelzubereitungen mit Kakao einen überdurchschnittlich starken Anstieg von 8,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat.

Das Bundesamt führt die deutlich gestiegenen Importpreise für Kakao auf die Knappheit des Rohstoffs auf dem Weltmarkt zurück, die auf Missernten hauptsächlich in Westafrika zurückzuführen sei.