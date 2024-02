Die Bitburger Braugruppe zieht für das vergangene Geschäftsjahr 2023 eine positive Bilanz. Mit einem um 6,4 Prozent auf nun 776 Millionen Euro gesteigerten Umsatz (2022: 729 Mio. Euro) und einem leichten Absatzminus von 1,4 Prozent konnte die Bitburger Braugruppe nach eigenen Angaben ihre starke Marktstellung unterstreichen und in Teilen weiter ausbauen. „Das Gastrogeschäft gehört mit einem gruppenweiten Umsatzplus von 12,9 Prozent und einem um 3,7 Prozent gestiegenen Absatz zu den Wachstumsbringern unseres Familienunternehmens. Unsere Hauptmarke Bitburger behauptete auch weiterhin ihre unangefochtene Stellung als Gastromarke Nummer eins“, unterstrich Geschäftsführer und Mitglied der Eigentümerfamilie, Jan Niewodniczanski bei der Präsentation der Zahlen.

Auch das gerade für die Braubranche herausfordernde Handelsgeschäft entwickelte sich 2023 für die Marken der Braugruppe bei einem Umsatzplus von 3,7 Prozent und einem Absatzrückgang von 2,9 Prozent besser als für die Branche, die im Schnitt auf Absatzverluste in Höhe von über 4 Prozent blickt. „Allgemeine Konsumzurückhaltung und hohe Rohstoff-, Energie- und Logistikkosten haben auch in der Braubranche deutliche Spuren hinterlassen. Dass wir wirtschaftlich zufrieden auf das letzte Jahr zurückblicken können, verdanken wir unseren engagierten Mitarbeitern und auch unserer nachhaltigen und langfristig angelegten Einkaufsstrategie“, betont Finanz-Geschäftsführer Markus Spanier.

Für die Bitburger Braugruppe steht dieses Jahr im Zeichen der Europameisterschaft im Fußball, bei der Bitburger als exklusiver BierPartner sowohl in den zehn Austragungsstadien und den offiziellen Fanzones mit seinen Marken präsent sein, aber auch für die Partner im Handel und in der Gastronomie attraktive Aktionen und Promotions anbieten wird. „Die Vorbereitungen auf dieses sportliche Großevent laufen bei uns bereits auf Hochtouren“, berichtet Sebastian Holtz, Geschäftsführer Vertrieb und Marketing. „Natürlich erhoffen wir uns für unsere Partner und uns viele positive Impulse“, so Holtz.

Insgesamt blicke die Bitburger Braugruppe optimistisch auf das laufende Jahr – trotz der nach wie vor herausfordernden Rahmenbedingungen. Fachkräfte gewinnen und nachhaltige Projekte weiter forcieren Neben dem weiteren Ausbau von Marktanteilen im Handel und im Gastrogeschäft wird die Gewinnung von weiteren Top-Talenten und Fachkräften ein zentrales Thema bei der Braugruppe sein, um den Ausbau der Marktposition auch personell zu unterstützen. Mit attraktiven Personalentwicklungsprogrammen sowie einer brandneuen, modernen Bürowelt in Bitburg wird sich das Familienunternehmen als starker und zuverlässiger Arbeitgeber präsentieren,“ so Personal-Geschäftsführer Dr. Stefan Schmitz.