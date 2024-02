Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland auf einer offiziellen Behördenplattform insgesamt 308 Rückrufe zu Lebensmitteln und anderen Produkten veröffentlicht. Darüber informiert das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL).

Bei knapp einem Drittel waren mikrobiologische Kontaminationen Grund der Warnung. Salmonellen seien darunter erneut die häufigste Ursache gewesen, so das BVL. Die sind ein Auslöser schwerer Magen-Darm-Erkrankungen. Im Vergleich zu 2022 ist die Meldungszahl ungefähr konstant geblieben. Sie war aber in den Jahren zuvor gewachsen.

„Die gleichbleibend hohe Zahl zeigt, dass die Unternehmen in Deutschland ihrer gesetzlichen Meldepflicht nachkommen“, lobt die Leiterin der BVL-Abteilung Lebensmittelsicherheit, Andrea Luger. Öffentliche Rückrufe würden mittlerweile auch als Bestandteil eines verantwortungsvollen Managements gesehen, das Vertrauenswürdigkeit demonstriere. Hinzu kommt, dass mit heutigen Analysemethoden auch geringste Verunreinigungen gefunden werden.

Auf dem Portal werden Rückrufe von Unternehmen und Warnungen von Behörden zu Lebensmitteln, Kosmetik und Gegenständen wie Spielzeug gelistet. Es geht um Produkte, die etwa gesundheitsgefährdend sind oder durch die Verbraucher getäuscht werden könnten. Von Sommer an soll eine Neuentwicklung des Portals online gehen. Das kündigt das BVL an. Demnach soll auch eine Smartphone-App angeboten werden.