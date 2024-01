Sein Fachwissen und seine Führungserfahrung werde laut dem Unternehmen aus Hamburg in hohem Maße dazu beitragen, die Position der Orgaplan Logistik als erfolgreiches Logistikberatungs-Unternehmen zu stärken.

Im Januar 2009 wurde Frank Wiemer in den Vorstand der Rewe Group berufen, wo er unter anderem 10 Jahre für die Logistik, IT und die Toom Baumärkte verantwortlich war. Zuvor bekleidete er verschiedene Führungspositionen bei Nestlé Deutschland, Interspe in Unna und bei der Metro Group als CEO der Metro Logistik (MGL). Darüber hinaus war er sechs Jahre Mitglied des Vorstands der Bundesvereinigung Logistik (BVL) und rund 10 Jahre Aufsichtsratsmitglied der GS 1.

Das Beratungs- und Dienstleistungsportfolio von Orgaplan reicht von der strategischen Simulation über die Optimierung der Transportlogistik bis zur Supply Chain Optimierung. Geschäftsführende Gesellschafter sind Binoy Chatterji, Ingo Schalow, Stefan Ulrich und Rainer Wollstein.