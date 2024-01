Die Preisträger in vier Kategorien hatten in einem mehrstufigen Auswahlprozess die Experten-Jury überzeugt. Produkte mit regionalem Charakter wecken Emotionen und werden beim Verbraucher immer begehrter, insbesondere, wenn sie Zusatzargumente wie Umweltschutz und Tierwohl vereinen. Lebensmittelhändlern wie -produzenten dienen heimische Sortimente zur Kundenbindung und Profilierung im Wettbewerb.

In der Kategorie Handelskooperation (faire Partnerschaften zwischen Landwirten und Lebensmittelhändlern zur Vermarktung regionaler Produkte) wählte das Gremium das E-Center Schneider für das Konzept „Holfladen Bayreuther Land“ auf den ersten Platz. Mit Platz zwei wurde Rewe Fürst OHG mit „Regionalität gemeinsam leben“ und mit Platz drei Rewe Jan Radke oHG für das Konzept „Von um die Ecke mit Herz“ ausgezeichnet.

Den Regional-Star 2024 in der Kategorie Verarbeitung (Konzepte zum Aufbau regionaler Verarbeitungsstrukturen und Prozesse) vergab die Jury an Edeka Südwest Fleisch für das Konzept „Hofglück – das Schweine- und Geflügelmarkenfleischprogramm von Edeka Südwest Fleisch für eine tiergerechtere Haltung“. Auf den zweiten Rand wählte sie Barnhouse Naturprodukte (Barnhouse Liefergemeinschaft) und auf Rang drei Unser Land (Unser Land Logistik – regionale Logistiklösung).

Pokale und Urkunde für den Spitzenplatz in der Kategorie Marketing (Kommunikationsstrategien, Aktionen und Präsentationen von Regionalkonzepten am PoS, online oder auf Messen) ging in diesem Jahr an Rewe Stenten mit der Kampagne „Aachen Liebe“. Die Jury wählte das E-Center Warnow Park mit dem Multimedia-Konzept „Unsere Partner – das Herz der Region“ auf Platz zwei, Rewe Center Egelsbach mit der Aktion „Gemeinsam regional stark für Egelsbach“ auf Platz drei.

Mit dem ersten Platz im Branchenwettbewerb Regional-Star 2024 in der Kategorie Produktinnovation (Innovative, heimisch erzeugte Endverbraucherprodukte, die maximal zwei Jahre am Markt sind und nachhaltig hergestellt werden) wurde Antonius Gemeinsam Begegnen mit den Emma-Aufstrichen geehrt. Ebenfalls auf dem Treppchen standen Followfood (Bio Kartoffelprodukte aus regenerativer Öko-Landwirtschaft; Platz 2) sowie Biolandhof Familie Baur (Biolandprodukte direkt aus den Stauden; Platz 3).

Unterstützt wurde die Auszeichnung vom BVLH und dem Medienpartner Top Agrar. Ausführliche Informationen zu den prämierten Konzepten lesen Sie in Heft 1 / 2024 der Lebensmittel Praxis.

Die Experten-Jury 2024: Marcus Arden, Redaktion Top Agrar - Dr. Josef Efken, wissenschaftlicher Mitarbeiter Thünen-Institut für Marktanalyse - Johannes Esslinger, Inhaber Edeka Esslinger, Weißensberg - Lars Jaeger, Projektleiter, Internationale Grüne Woche / Messe Berlin - Fritz Konz, Leitung Qualitätsmanagement Tegut - Dr. Axel Kölle, Leitung ZNU – Zentrum für Nachhaltige Unternehmensführung der Uni Witten-Herdecke - Stefan Leuer, Leiter Fachbereich Markt, Qualitätsmanagement, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen - Michaela Meyer, Leitung Geschäftsbereich Nachhaltigkeit, Edeka Südwest - Franz-Martin Rausch, Hauptgeschäftsführer BVLH - Lutz Richrath, Inhaber Rewe Richrath Supermärkte - Bettina Röttig, Redaktion Lebensmittel Praxis - Nicola Tanaskovic, Bereichsleiterin Nachhaltigkeit, Rewe Group