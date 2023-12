Frischeplattform Aldi Süd weitet Logistikkonzept aus

Der Discounter kündigt an, das bereits erfolgreich getestete Konzept der Frischeplattform künftig auf das gesamte Aldi Süd Gebiet auszurollen. Im Frühjahr 2025 soll eine neue Frischeplattform am Niederrhein eröffnet werden, heißt es in einer Pressemitteilung.