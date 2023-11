Die Markant AG ist darauf spezialisiert, verschiedene Dienstleistungen für Händler und Lieferanten zu erbringen. „Mit der Markant haben wir einen starken Partner zur Prozessoptimierung gefunden. Durch die Zusammenarbeit gewinnen wir bei Alnatura wertvolle Zeit, in der wir uns intensiver auf unsere Kunden und den Markt konzentrieren können“, kommentiert Petra Schäfer, in der Alnatura Geschäftsführung verantwortlich für den Einkauf.

Markant werde Alnatura durch rechenbare Dienstleistungen im Tagesgeschäft und in der weiteren strategischen Ausrichtung unterstützen, so Dominik Scheid, Geschäftsführer der Markant AG. „Ziel ist es, dass alle an der Wertschöpfungskette beteiligten Unternehmen profitieren – angefangen bei den Vorlieferanten bis hin zu den eigenen Märkten und den vielfältigen Vertriebspartnern. Dabei werden wir nicht nur bestehende Leistungen anbieten, sondern in einem intensiven Dialog permanent prüfen, inwieweit wir Services speziell für das Bio-Segment weiterentwickeln oder auch komplett neu anbieten können“.