Ulrike Just bringe langjährige Expertise im Bereich der strategischen Geschäftsentwicklung und im operativen Vertriebs- und Servicemanagement mit. Zuletzt sei sie für das Sales & Service-Geschäft von KION Industrial Trucks & Services (ITS) in Großbritannien und Irland verantwortlich gewesen. Davor war sie als Leiterin Business Development maßgeblich an der Entwicklung der Unternehmensstrategie von Linde MH beteiligt.

Ulrike Just ist studierte Betriebswirtin mit MBA-Abschluss der Harvard Business School und kam 2017 zu Linde MH nach Aschaffenburg. Die Linde Material Handling GmbH, ein Unternehmen der KION Group, ist ein weltweit führender Hersteller von Gabelstaplern und Lagertechnikgeräten sowie Anbieter von Dienstleistungen und Lösungen für die Intralogistik.