Demnach belegt Rossmann im Gesamtranking den 16. Platz, Dr. Oetker den Rang 26. Die Drogeriekette belegte nach eigenen Angaben im vorigen Jahr noch den Rang 26, verbessert sich also um zehn Plätze. Damit ist Rossmann derzeit im Forbes-Ranking der drittbeste deutsche Arbeitgeber hinter BMW und Adidas.

Innerhalb ihrer jeweiligen Branchen schneiden sowohl Rossmann als auch Dr. Oetker noch besser ab. In der Kategorie „Retail & Wholesale“ belegt Rossmann den zweiten Platz, übertrumpft nur vom amerikanischen Costco-Konzern. Dr. Oetker belegt in der Kategorie „Food, Beverages, Alcohol & Tobacco“ gar den ersten Platz. Ebenfalls ordentlich schnitt der Rossmann-Rivale dm ab, der im Gesamtranking auf Platz 29 kam, in der Branche „Retail & Wholesale“ auf Rang 4.

Um das Ranking zu erstellen, tat sich Forbes mit Statista zusammen und befragte nach eigenen Angaben 170.000 Angestellte in mehr als 50 Ländern.